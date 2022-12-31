وحش لا يعرف الرحمة .. احذر يا صلاح هالاند قادم لتحطيم رقمك التاريخي!

هل ينجح هالاند في تخطي صلاح؟

يتألق النجم النرويجي إرلينج هالاند بشكل مستمر مع فريق مانشستر سيتي، حتى وإن فشل الفريق في الفوز، أو غاب بعض العناصر عن الأداء المنتظر، تظل ماكينة الأهداف في العمل المتواصل دون كلل أو ملل.

سجل هالاند اليوم في شباك إيفرتون، معلومة غريبة ليس لأن النرويجي سجل بكل تأكيد، ولكن لأنه سجل هدفًا واحدًا فقط، تخيل معي؟ إرلينج وضع كرة واحدة فقط في الشباك، ليست ثنائية أو هاتريك.

ربما لا يفهم هالاند أن الحالة التي يتمتع بها ليست هي الطبيعية، بل هو مؤكد، النرويجي تحدث بعدما سجل هدفين في شباك ليدز وقال إنه بحاجة للتطور، وكان من المفترض أن يضع 5 أهداف يومها.

حسنًا يا هالاند هذا طموح مشروع بل وملهم، صدقني أنا أتفهم ذلك، ولكن ألا ترى أن هذا كثير على عقولنا الطبيعية للاستيعاب؟

لا أعتقد أنه يرى ذلك، فهو يسير في الطريق الذي رسمه لنفسه، وها هو يصل اليوم إلى هدفه رقم 21 ببطولة الدوري الإنجليزي من خلال 16 جولة مع مانشستر سيتي.

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وبالنظر إلى أقرب لاعب رأيناه يسجل عروضًا استثنائية بالدوري الإنجليزي، سنجد أن محمد صلاح، جناح ليفربول، هو من جعل عشاق اللعبة في حالة انبهار واسع في موسم 17-18.

في تلك الفترة جذب صلاح أنظار العالم كله في رحلة عودة ليفربول للتألق محليًا رفقة المصري، وسجل في هذا الموسم 13 هدفًا في أول 16 جولة، و32 مع انتهاء البطولة.

وكانت النظرة وقتها إلى صلاح على أنه رجل استثنائي جاء ليكسر أرقام الدوري الإنجليزي، وهو ما حدث بالفعل، حطم صلاح رقم رونالدو وسواريز (31 هدف).

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أما بالنظر إلى هالاند، فيمكننا الشعور بكل تأكيد، أن تحطيم رقم صلاح بات مسألة وقت، هي الاستمرارية فقط دون إصابة واللعب بشكل متواصل، وسيحطم إرلينج سجل المصري بل ويتفوق عليه.

هي ليست معلومة مؤكدة بكل تأكيد، لكن المعطيات تقول إن رقم صلاح التاريخي الذي احتفينا به لعدة مواسم، قد يحطم بكل سهولة من قبل مهاجم لا يعرف الرحمة أمام شباك الخصوم.

لا يمتلك صلاح سوى الدعاء لكي يتوقف هالاند عن التسجيل، فربما يتغير أداء النرويجي في النصف الثاني من الموسم.