"لست وحدك يا كريستيانو رونالدو من يفعل ذلك!" .. ساديو ماني يكشف أسراره داخل الملعب

ماذا قال ماني بعد فوز النصر على الفيحاء؟

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اليوم الجمعة ظهر خبير قراءة شفاه برازيلي، ليكشف عن كيفية تحفيز الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لـ"نفسه" في المباريات.

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لكن.. يبدو أن رونالدو، ليس هو الوحيد الذي يفعل ذلك في النصر؛ حيث كشف السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم، عن كيفية تحفيزه لنفسه للعودة لأجواء المباراة، بعد إهداره "ركلة جزاء" أمام الفيحاء.

ماني أهدر ركلة جزاء أمام الفيحاء، عندما كان الفريق النصراوي متأخرًا (0-1) في النتيجة، ليسجل بعدها الجناح السنغالي هدفين، ويقود العالمي للفوز (3-1)، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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وفي هذا السياق.. قال ماني في تصريحات عبر شبكة قنوات "SSC الرياضية": "إهدار (ركلات الجزاء)؛ هو جزء من كرة القدم.. هذا أمر طبيعي، يجب أن نتكيف بعدها مع الوضع".

وأوضح الجناح السنغالي الدولي، أنه ظل يحفز نفسه داخل أرضية الملعب، مع عدم التفكير في "الركلة المهدرة"؛ من أجل العودة إلى أجواء المباراة مجددًا.

وشدد ساديو ماني، على أن هذا التحفيز "ساعده" على الوقوف على قدميه وتسجيل هدفين؛ مختتمًا تصريحاته بالقول: "الفريق بالكامل كان متماسكًا، بعد إهدار ركلة الجزاء، وليس أنا فقط".

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