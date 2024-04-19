فيديو | "تريدون معرفة السر الكبير هذا هو!" .. كلمات كريستيانو رونالدو مع نفسه في مباريات النصر

كيف يحفز كريستيانو رونالدو نفسه؟

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فاجأ محلل قراءة الشفاه البرازيلي جوستافو ماتشادو، العالم أجمع، بـ"دوبلاج" لحديث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو مع نفسه، خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

ماتشادو عرض لقطة لأحد أهداف رونالدو مع النصر، والذي جاء من ركلة حرة مباشرة؛ حيث ظهر الأسطورة البرتغالية، وهو يحفز نفسه قبل التنفيذ.

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وحسب "دوبلاج ماتشادو".. قال رونالدو في حديثه مع نفسه: "أنت تعلم أنك الأفضل.. أنت تعلم.. أنت الأفضل"، مضيفًا: "أيضًا سوف تسجل هدفًا.. سوف تسجل هدفًا.. أنت تعلم بأنه سيكون هدفًا".

وبعد هذه الكلمات التي حفز بها كريستيانو رونالدو نفسه، قام بتسديد الكرة التي سكنت الشباك؛ ليحتفل مع زملائه في نادي النصر؛ قائلًا: "إنها هناك"؛ في إشارة إلى دخول الكرة في مرمى المنافس.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل هدفين من ركلتين حرتين، في المباراة التي جمعت النصر، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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