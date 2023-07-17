وجود كريستيانو رونالدو غير .. مفاجأة خاصة من سيلتا فيجو للجماهير بمناسبة مواجهة النصر الودية

الفريق الإسباني يلتقي بالعالمي الليلة ضمن وديات معسكر البرتغال

التعامل مع النصر السعودي أصبح مختلفًا تمامًا عما كان عليه قبل يناير 2023م، في ظل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ استعد سيلتا فيجو الإسباني بطريقة خاصة لودية الفريقين.

العالمي يلتقي بالفريق الإسباني في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الإثنين، بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، ضمن وديات معسكر النصر في دولة البرتغال.

وقبل هذا اللقاء، قرر سيلتا فيجو إطلاق أول حساب له ناطق باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ كتب عبر الحساب الجديد: "اللعب ضد العالمي اليوم يحتاج إلى حساب ناطق باللغة العربية، مرحبًا النصر".

من جانبه، رد الحساب الرسمي للنصر على نظيره مرحبًا: "أهلًا بكم، لا يوجد مناسبة أفضل لإطلاق حسابكم، نراكم الليلة".

يذكر أنه المباراة من المقرر أن تذاع عبر قناة "SPORT TV" البرتغالية، لأول مرة، وقناة "SSC" السعودية، بينما كانت وديات النصر تذاع عبر قناة النادي على "يوتيوب" فقط.