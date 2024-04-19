المدرب الكتالوني يعد مناسبًا لأفكار الفريق الأوروبي العريق

يبدو أن وجهة تشافي هيرنانديز بعد برشلونة قريبة من الحسم، في ظل رغبة عملاق أوروبي عريق متوج من قبل بدوري الأبطال في الحصول على خدمات المدرب الكتالوني.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن أياكس أمستردام الهولندي طرح الاستفسارات على تشافي وبيئته بشأن الوصول في الموسم المقبل.

مدرب أياكس جون فان تي شيب لم يمر بأفضل مواسمه، والعملاق الهولندي الأبرز يتخلف بفارق كبير للغاية خلف المتصدر أيندهوفن ويواجه مشكلة في لعب البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

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تشافي سيمثل امتدادًا لمدرسة يوهان كرويف المتبادلة بين أياكس وبرشلونة، ولذلك يمكن أن يقود أبطال أوروبا 1995 إلى منصات التتويج من جديد.

وكان تشافي قد صرح في وقت سابق بأنه سيغادر برشلونة بنهاية الموسم وشدد على أن قراره نهائي في أكثر من مناسبة، لكنه أفاد لبيئته والمقربين بأنه يود الاستراحة بعض الشيء قبل الذهاب إلى تجربة تدريبية جديدة.