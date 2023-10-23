وجه رسالة للأهلاوية .. ميندي يعترف بتراجع مستواه ويُحدد 3 أسباب لذلك

حارس مرمى الأهلي يتعرض لانتقادات كبيرة

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اعترف إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي بعدم تقديمه للأداء المطلوب مع الفريق منذ انضمامه له بداية الموسم الجاري، وقد حدد 3 أسباب لذلك.

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حارس المرمى السنغالي تعرض لانتقادات كبيرة بعد مستواه المخيب هذا الموسم، حتى وصل الأمر بالعديد من الإعلاميين والجماهير للمطالبة بالتخلي عنه في يناير القادم واستبداله بحارس مرمى آخر.

ميندي لم يُنكر تراجع مستواه، وقد برره بـ3 أسباب، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، إذ قال "أعلم أن علي تقديم مستوى أفضل، لكن لا تنسوا أنني لم أكن ألعب أبدًا الموسم الماضي، والآن علي الاعتياد على اللعب كل أسبوع أو عدة أيام، التأقلم مع هذا الإيقاع من اللعب أمر مطلوب من جانبي".

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أضاف "افتقدنا التنظيم الدفاعي كذلك لعدة مباريات، نحن الآن أقوى دفاعيًا وتحسنا لكننا مطالبون بالمزيد كذلك، وأخيرًا لا تنسوا أن العديد من اللاعبين بجانب المدرب انضموا لنا قبل أسبوع فقط من انطلاق الدوري، نحن بحاجة للانسجام معًا".

وأتم ميندي حديثه موجهًا رسالة للأهلاوية أكد خلالها تفهمه لغضبهم وانتقاداتهم وطالبهم بمواصلة الدعم ووعدهم ببذل المزيد من الجهد.

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