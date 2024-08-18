يحن إلى الماضي.. الكشف عن وجهة جوندوجان بعد طلب الرحيل من برشلونة!

جوندوجان يحن إلى الماضي...

يستمر الغموض حول مستقبل إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، مع فريقه بعد المفاجأة التي فجرها النجم الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت صحيفة "سبورت" قد نشرت تقريرًا مساء يوم أمس السبت، كشفت فيه عن طلب إلكاي جوندوجان، من إدارة فريقه الرحيل عن صفوف برشلونة، خلال الميركاتو الحالي، وسط ذهول كل من في الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، نقلًا عن "راديو كتالونيا" فإن جوندوجان، طلب بالفعل من إدارة برشلونة الرحيل، وتواصل مع فريقه القديم مانشستر سيتي، قبل عدة أيام للاستفسار حول إمكانية عودته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، لا يمانع عودة جوندوجان، خاصة وأن رغبة الفريق في الموسم الماضي، كانت هي استمرار اللاعب، ولكن النجم الألماني في النهاية قرر الرحيل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، قد خرج من قائمة الفريق الكتالوني، بالأمس ولم يشارك في فوز فريقه على فالنسيا، بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن برشلونة، يستعد لاستقبال أتلتيك بيلباو، مساء يوم السبت القادم ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، على ملعب مونتجويك، في مباراة من المتوقع أن يشارك فيها جوندوجان، بشكل طبيعي إلا إذا تمسك اللاعب بقراره بشأن الرحيل.