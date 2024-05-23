وجهته القادمة؟ "العشاء الأخير" يثير التكهنات حول مستقبل كلوب!

إشارة أم مجرد حديث ودي؟!

حرص المدرب الألماني يورجن كلوب، على توديع أحد أهم أساطير الدوري الإنجليزي، بعد رحيله بشكل نهائي عن صفوف ليفربول.

كلوب ودع جماهير الريدز على ملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي عقب الجولة الأخيرة من البريميرليج، ليكتب نهاية رحلة استمرت 9 سنوات، وحرص بعدها على اقتطاع بعض الوقت من وداعه لحضور حفل عشاء مع السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد.

موقع "Liverpool.com" قال إن كلوب حضر حدثًا خاصًا في أنفيلد مع أعضاء الجهاز الفني، تضمن فقرة سؤال وجواب عن تجربته مع النادي، ولكنه لم يتمكن من البقاء لفترة طويلة، وذلك لتناول وجبة العشاء مع فيرجسون.

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ويقال إن المدرب الألماني وصف العشاء لاحقًا بأنه "رائع"، حيث تبادل كل منهما المجاملات والتعبير عن احترام كل منهما للأخر، بغض النظر عن العداوة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يجلس فيها كلوب مع فيرجسون، حيث كان اللقاء الأول بينهما بعد وصول الألماني إلى الدوري الإنجليزي بفترة قصيرة في 2016.

وتسبب هذا اللقاء في ظهور بعض التكهنات حول إمكانية تولي كلوب مهمة تدريب الشياطين الحمر، واستغلال فيرجسون لصداقته معه لإقناعه بهذا الأمر رغم صعوبته، بسبب العلاقة القوية التي تجمع مدرب الريدز السابق بجماهير الفريق.

جدير بالذكر أن كلوب كان من ضمن الأسماء المرشحة لخلافة فيرجسون بعد رحيله عن يونايتد في 2013، ولكن إدارة النادي اتجهت للتعاقد مع الاسكتلندي ديفيد مويس، وفي حالة ترشيحه مرة أخرى لهذا المنصب، فعلى الأرجح لن يحدث ذلك هذا الصيف، لأن المدرب الألماني أكد أكثر من مرة على رغبته في الحصول على راحة تامة من التدريب.