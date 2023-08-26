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وجهة مفاجئة لتاليسكا وشرط واحد لإتمام الصفقة مع النصر

تامر أبو سيدو
Talisca - Nassr 2023Getty
النصردوري روشن السعوديانتقالاتتاليسكاغلطة سراي

اللاعب البرازيلي على أعتاب الخروج من ناديه السعودي

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صب تألق أوتافيو الملفت مع النصر أمام الفتح يوم أمس المزيد من البنزين على النار فيما يخص مستقبل النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا مع الفريق السعودي.

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أوتافيو لعب أول مباراة له بالقميص الأصفر وقد ساهم في الفوز الكبير بخمسة أهداف دون رد في ظل غياب تاليسكا للإصابة، وقد طالب العديد من الإعلاميين والجماهير بعد اللقاء بالتخلي عن هداف الفريق في الموسم الماضي والتعاقد مع أجنبي جديد في خط الدفاع أو الوسط.

تاليسكا ارتبط مؤخرًا بالرحيل إلى بشكتاش التركي وعدد من الأندية السعودية أبرزها الشباب، لكن المصادر التركية فاجأت الجميع صباح اليوم بالحديث عن وجهة مفاجئة تمامًا للاعب وهي جلطة سراي الذي قام بعدة صفقات قوية هذا الصيف أبرزها ضم ويلفريد زاها وحكيم زياش الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنصر.

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وأكدت عدة مصادر صحفية تركية، بينها الصحفي برهان جان، اجتماع تاليسكا بممثلين عن النادي التركي الأسبوع الماضي للحديث عن الأمر، مشيرة إلى أن جلطة سراي اشترط على اللاعب تقليل راتبه الحالي لإتمام الصفقة.

يُشار إلى أن تاليسكا انضم للنصر صيف 2021 بعدما كان قريبًا جدًا من الهلال، ويرتبط مع النادي بعقد يمتد حتى 2026.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 87193كريم بنزيما
  • 9060خاليدو كوليبالي
  • 16080روبرتو فيرمينو
  • 7207نجولو كانتي
  • 17407مارسيلو بروزوفيتش
  • 36100صفقة أخرى
173047 الأصوات

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