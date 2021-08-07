وجهة ريبيري المقبلة.. بين السعودية أو العودة لبايرن ميونخ؟

فرانك ريبيري ما زال محور اهتمام الكبار في سوق الانتقالات.

لم يفقد الفرنسي فرانك ريبيري بريقه رغم كونه في الثامنة والثلاثين من عمره.

اسم ريبيري ما زال يُردد في سوق الانتقالات الصيفية الحالي، وسط تقارير عن عودته إلى بايرن ميونخ أو انتقاله خارج أوروبا كلها نحو المملكة العربية السعودية.

ما موقف ريبيرى الحالي؟

حاليًا فرانك ريبيري دون نادٍ بعد نهاية تعاقده مع فيورينتينا الإيطالي بنهاية الموسم.

انتقل ريبيرى للعب في فيورينتينا منذ 2019 بعد رحيله عن بايرن ميونخ.

عودة فرانك إلى بايرن غير مستبعدة بل ممكنة جدًا هذا الصيف.

هل يمكن عودة ريبيرى إلى بايرن؟

قضى ريبيري في صفوف بايرن، 12 موسمًا منذ انتقاله من مارسيليا في 2007 توج خلالهم بـ 24 لقبًا.

لعب فرانك 425 مباراة بقميص بايرن سجل فيهم 124 هدفًا وشارك في صناعة 182 هدفًا.

عوة اللاعب الفرنسي إلى بايرن محتملة فقد دُعي إلى مباراة لأساطير النادي قبل أيام.

صحيفة ليكيب الفرنسية كتبت أن ريبيري الذي لعب مباراة الأساطير بجوار الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس وصاحب ذهبية فردي الرجال في أولمبياد طوكيو، مطلوب مجددًا في بايرن.

بحسب ليكيب فإن محادثات مطولة بين فرانك ومدرب بايرن الحالي يوليان ناجلسمان تمت على هامش اللقاء.

هل بايرن هو خيار ريبيرى الوحيد؟

لا يعد بايرن خيار فرانك الوحيد؛ فمنذ إعلان رحيله عن فيورينتينا والتقارير تربطه بالانتقال بالدوري السعودي.

البعض تحدث عن رغبة الهلال في التعاقد مع ريبيرى لكنها تقارير لم تؤكد حتى الآن.

ومن الممكن أن يبقى اللاعب الفرنسي في إيطاليا فأندية لاتسيو وسامبدوريا مهتمة أيضًا بضمه.

ووفقًا للتقارير فإن ريبيري سيعلن عن وجهته المقبلة في منتصف أغسطس الحالي.

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