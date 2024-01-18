وجهة بنزيما الجديدة؟ إنتر يُعلق على أخبار ضم مهاجم الاتحاد

مستقبل المهاجم الفرنسي محل جدل كبير

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يُحاط مستقبل كريم بنزيما مهاجم الاتحاد حاليًا بالكثير من الضباب، حيث تتحدث التقارير الأوروبية عن رغبته في الرحيل عن دوري روشن السعودي والعودة إلى أوروبا أو الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

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المهاجم الفرنسي تخلف عن موعد استئناف تدريبات فريقه السعودي في جدة ليُقرر المدرب مارسيلو جاياردو استبعاده من معسكر دبي، لكن اللاعب برر ذلك بعدم قدرته مغادرة موريشيوس، التي قضى بها إجازته القصيرة، بسبب الإعصار الذي ضرب البلاد.

بزيما ارتبط بالعديد من الأندية خلال الأسبوع الأخير، أبرزها آرسنال وليون ومانشستر يونايتد وآخرها إنتر، إذ تحدثت التقارير عن رغبة النادي الإيطالي في التعاقد معه لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم الأورجواياني أليكسيس سانشيز.

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الصحفي ماركو بارزاجي تواصل مع مسؤولي إنتر للحديث عن فرضية بنزيما لكنه لم يتلق سوى النفي التام، وقد نقل عنه موقع "إنتر 1908" قوله "لا يمكن قول مستحيل في سوق الانتقالات، لكن إنتر نفى تمامًا وجود أي فرصة لضم بنزيما أو أي مهاجم آخر".

أتم "سانشيز ينوي الرحيل بالفعل لكن إنتر ليس لديه أي نية لتعويضه بمهاجم آخر أو حتى دخول سوق الانتقالات خلال يناير الجاري، صحيح أن أي شيء قد يحدث حتى غلق السوق لكن ما نتلقاه حتى الآن هو النفي التام".

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