وجهة أخرى لبرازيلي برشلونة "الحائر".. فيتور روكي إلى الدوري الفرنسي؟

المهاجم الواعد يمر بفترة شك

الأسبوع الماضي، فتح مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز الباب أمام إعارة البرازيلي فيتور روكي للتأقلم مع كرة القدم الأوروبية على المستوى الأعلى وكسب المزيد من دقائق اللعب.

وقال المدرب على هامش مباراة فالنسيا التي فاز بها برشلونة 4-2: "هناك الكثير من الأشياء وسنرى في نهاية الموسم، ليس من السهل أن تأتي من دوري آخر في مثل عمره، إنه يحتاج إلى الثقة واللعب وسنقرر، يمكنه بالتأكيد اللعب لبرشلونة في المستقبل لأنه يتمتع بالجودة".

وذكرت صحيفة "موندو ديورتيفو" أنه قد دخل كل من نيس وليون قائمة المتنافسين على الحصول على خدمات المهاجم البرازيلي الشاب من نادي برشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفريقان الفرنسيان يضافان إلى العديد من الأندية الراغبة في ضمه خصوصًا داخل الدوري الإسباني وعلى رأسهم فالنسيا وريال بيتيس وإشبيلية وجيرونا.

ويفكر النادي في إعارة روكي الموسم المقبل وسط مخاوف من عدم التمكن من إدراجه ضمن قائمة اللاعبين المؤهلين للمسابقات بسبب قواعد اللعب المالي النظيف الإسبانية.