"وجبة غداء" تقرب الاتحاد من نجم أولمبياد باريس .. المفاوضات عادت بقوة!

صفقة الاتحاد الجديدة تتألق في أولمبياد باريس ..

جدد الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي بنادي الاتحاد، اهتمام ناديه بحسم صفقة ارتبطت كثيرًا بالانتقال إلى صفوف العميد، في موسم الميركاتو الصيفي، لينضم إلى كتيبة المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

ودخل الاتحاد فترة الانتقالات الصيفية بقوة، حيث تعاقد النادي مع المدرب الفرنسي لوران بلان، بعقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي، مع ضم الجناح موسى ديابي، والجزائري حسام عوار، والثنائي صالح الشهري ومعاذ فقيهي، والحارس الشاب حامد الشنقيطي، فضلًا عن شراء عقد أحمد الغامدي وسعد آل موسى من الاتفاق، وتمديد إعارة حامد الغامدي.

وذكر موقع Betis besoccer، أن رامون بلانيس، تناول وجبة الغداء مع مديري ريال بيتيس، حيث يرتبط معهم بعلاقة ممتازة، قبل المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين، وتم الحديث حول صفقة الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، الذي يشارك مع منتخب بلاده - حاليًا - في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، فيما لم يذكر اسم لويس فيليبي أو نبيل فقير، في الطاولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولعب رامون بلانيس دورًا في انتقال عبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس، قادمًا من نادي برشلونة، قبل أقل من عام، بعقد يستمر حتى صيف 2028، مقابل 7.5 مليون يورو، مع حصول برشلونة على نسبة 50% من بيع عقد اللاعب مستقبلًا، فيما أشارت تقارير سابقة إلى أن بيتيس حدد سعرًا لا يقل عن 15 مليون يورو للموافقة على بيع عقد لاعبه.

ورغم عدم التألق بشكل لافت في موسمه الأول مع ريال بيتيس، إلا أن الزلزولي يقدم أداءً مميزًا مع منتخب المغرب في أولمبياد 2024، حيث قاد منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ أسود الأطلس، بعد اكتساح الولايات المتحدة برباعية نظيفة، ليضرب المغرب موعدًا مع إسبانيا في المربع الذهبي.