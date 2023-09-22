وثيقة جديدة أمام النيابة العامة تثير الجدل في قضية "أموال" كريستيانو رونالدو

تطورات قضية "رواتب" الأسطورة كريستيانو رونالدو

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تصاعدت الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية، بين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، وفريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

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رونالدو لعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، قبل العودة إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، ثم الانضمام إلى النصر، في يناير 2023.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الجمعة، يصر الأسطورة البرتغالية، على الحصول على مبلغ 19.9 مليون يورو من السيدة العجوز؛ قيمة رواتبه المتأخرة لدى النادي.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو، يؤكد على أن هذا المبلغ، تم تأجيله أثناء فترة انتشار فيروس "كورونا"، ولم يتنازل عنه بشكل نهائي؛ كما تدعي إدارة يوفنتوس.

وكشفت الصحيفة، عن وجود "وثيقة جديدة" أمام النيابة العامة الإيطالية، تفيد إلى أن كريستيانو رونالدو، تنازل عن هذا المبلغ بشكل نهائي؛ عند انتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من ذلك.. تحذر الإدارة القانونية في النادي الإيطالي، من ضرورة اتخاذ كافة التدابير؛ خاصة أن هذه الوثيقة لا يوجد عليها توقيع كريستيانو، وإنما بختم النادي ورئيس المنطقة الرياضية وقتها؛ وهو ما يجعل القرار مفتوحًا أمام كل الاحتمالات.

جدير بالذكر أن رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، سجل 101 هدف وصنع 32 آخرين، خلال 134 مباراة رسمية مع يوفنتوس، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

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