وبدأت الأحاديث الجادة.. كشف تفاصيل منزل كيليان مبابي في مدريد

نجم باريس سان جيرمان سيفعل كل شيء حسب شروطه..

تتكشف التفاصيل تباعًا حول صفقة انضمام كيليان مبابي إلى ريال مدريد مع اقتراب انتهاء الموسم ووصول الفرنسي إلى فريق العاصمة الإسبانية.

من أهم التفاصيل المحيطة بكل صفقة بالتأكيد هو ملف إقامة اللاعبين في المدن الجديدة التي ينتقلون إليها، وفي حالة مبابي سيكون أمامه خياران للإقامة في مدريد.

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ليديا مارتينيز، الخبيرة العقارية في مدريد، تحدثت في تصريحات لصحيفة "ماركا" عن كواليس هذا الملف، قائلة إن منزل مبابي في مدريد سيكلف ما بين 12 و16 مليون يورو.

وأضافت مارتينيز أن مبابي سيقيم في إحدى منطقتين، الأولى هي "لا موراليخا" التي يقيم فيها عدد من نجوم ريال مدريد وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور، أو منطقة "لا فينكا" القريبة أكثر إلى ملعب تدريبات ريال مدريد في "فالديبيباس".

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كما تطرقت مارتينيز إلى أن النجوم عادة يفضلون الإقامة في زوايا العاصمة مدريد، بينما يقيم كل من كارلو أنشيلوتي ودييجو سيميوني مدربا ريال وأتلتيكو في مناطق أكثر مركزية داخل العاصمة.

كما تحدثت مارتينيز عن احتمالية ألا يجد مبابي مكانًا مناسبًا للإقامة، وفي تلك الحالة سيتم استئجار منزل إلى حين بناء آخر خصيصًا لأجل النجم الفرنسي.