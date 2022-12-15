وأخيرًا .. كنو يظهر بعد انتهاء فترة إيقافه

زهيرة عادل
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Mohamed Kanno - hilal 2022al hilal twitter
دوري روشن السعوديالهلالمحمد كنوالنصر

لاعب الهلال لم يشارك في الدوري السعودي منذ مارس الماضي

بعد غياب عن الملاعب منذ مايو الماضي، يستعد محمد كنو؛ لاعب وسط الهلال، للعودة من جديد، بدايةً من غدٍ الجمعة.

الزعيم يعود لاستئناف مبارياته في دوري روشن السعودي، غدًا، عندما يستضيف الباطن، ضمن الجولة العاشرة، بعد توقف دام قرابة الشهرين.

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وانتهت فترة إيقاف كنو، التي أصدرتها غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، وأيدها مركز التحكيم السعودي، على خلفية توقيعه لناديي الهلال والنصر في وقتٍ واحد، في يناير 2022.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رامون دياز؛ المدير الفني للأزرق، قرر الاعتماد على لاعبه العائد من الإيقاف في لقاء الغد.

يذكر أن آخر مباراة رسمية شارك بها كنو في الدوري السعودي كانت أمام الأهلي في الموسم الماضي، في 18 من مارس 2022، والتي فاز بها الزعيم بنتيجة 4-2.

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