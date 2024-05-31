واين روني يكشف.. لماذا رفع عليه مدرب مانشستر يونايتد الأسبق دعوى قضائية؟

مشاغبات "الفتى الذهبي" لا تنتهي..

أوضح أسطورة مانشستر يونايتد واين روني سبب رفع ديفيد مويس دعوى قضائية ضده في عام 2008، بعد سنوات من انضمامه إلى الشياطين الحمر من إيفرتون.

لقد لعب مويس دورًا محوريًا في مسيرة واين روني المهنية، حيث منحه أول ظهور له مع الفريق الأول في إيفرتون في عام 2002. وسرعان ما صعد روني إلى الصدارة، وأظهر موهبته المذهلة على أرض الملعب.

ومع ذلك، في عام 2004، قام روني بانتقال بالانتقال إلى مانشستر يونايتد مقابل رسم قياسي آنذاك قدره 30 مليون جنيه إسترليني، ما أدى إلى توتر علاقة اللاعب بمدربه الأسبق آنذاك.

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وأدلى روني بتصريحات قوية لصحيفة "دايلي ميل" آنذاك وصف فيها مويس بالرجل المستبد، ما استتبع توجه مويس لأخذ حقه قضائيًا.

وتصاعد التوتر حينما رفع مويس دعوى قضائية ضد روني بسبب ادعاءات وردت في السيرة الذاتية للاعب والمعنونة بـ"قصتي حتى الآن".. والتي اتهم فيها روني مدربه بتسريب محادثة خاصة بشأن خططه للرحيل عن إيفرتون.

مؤخرًا تحدث روني مع جاري نيفيل في برنامج "ذا أوفر لاب" عن الأمر فقال: "لقد كان مويس جيدًا جدًا بالنسبة لي في إيفرتون، رفع دعوى قضائية ضدي بعد أن غادرت النادي لأنني هاجمته بسبب ما شعرت به في ذلك الوقت".

وأقر روني بأنه "نادم على ذلك، لقد تحدثت معه بعد سنوات قليلة من مغادرتي، اتصلت به واعتذرت له لأنني تقدمت في العمر وبت أفهم لماذا كان يعاملني بهذا الشكل، لقد كان مدربًا شابًا ومن الصعب فجأة أن يجد لديه لاعبًا يتصدر كل تلك العناوين، كان يحاول ألا يجعلني أشعر أنني أفضل مما كنت عليه، كان عمري 16 عامًا فقط".

وبعد حل النزاع القانوني، أعرب مويس عن ارتياحه، وقال إنه سيمنح تعويضات القضية لمؤسسة لاعبي إيفرتون القدامى، وإنه يريد أن يتذكر الكل كيف خاض الأمر بشرف ونزاهة.