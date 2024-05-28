واين روني يكشف.. حين لعب الجولف مع دونالد ترامب في حضور "القناصة!"

قصة توحي بمكانة أسطورة إنجلترا في الولايات المتحدة الأمريكية

تحدث أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي واين روني عن بعض التفاصيل الخاصة بفترة إقامته داخل الولايات المتحدة الأمريكية حين كان لاعبًا لفريق "دي سي يونايتد".

النادي الذي تأسس عام 1994 يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا له ويعد من بين أشهر الفرق في الولاية والدوري الأمريكي بشكل عام.

ومع ترقي مسيرة واين روني في واشنطن، بات يقترب أكثر من سياسيين ومشاهير معروفين في المدينة، ولعل أبرزهم دونالد ترامب الذي شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بينما كان روني لاعبًا في صفوف دي سي.

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وقال روني إنه كان يتلقى معاملة من نوع مختلف في ظل هذه الأجواء، مشيرًا لـ"سكاي بيت": "أشهر شخص لعبت معه لعبة الجولف هو دونالد ترامب. الأمر الأكثر جنونًا في الأمر هو أنه كان لدينا رودي جولياني (عمدة نيويورك السابق) في العربة التي تجرها الحيوانات خلفنا، ثم كان هناك حوالي 50 إلى 100 عربة جولف كانت كلها مؤمنة".

وأردف: "كان هناك قارب في البحيرة المتاخمة لنا بينما كنا نلعب، كان به قناصة، وكان هناك قناصة في المناطق الخضراء، قلت لنفسي: ماذا يحدث هنا؟".