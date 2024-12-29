اعترفت بخيانة إيكاردي مع نجم السنغال .. واندا نارا تكشف المستور حول علاقاتها بعد خيانة الأرجنتيني!

واندا نارا تكشف عن مفاجآت مدوية

كشفت واندا نارا، الإعلامية وسيدة الأعمال الأرجنتينية، عن علاقتها السابقة مع اللاعب السنغالي كيتا بالدي، مؤكدة أن العلاقة حدثت خلال فترة كانت فيها منفصلة عن زوجها السابق، النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

تصريحات واندا جاءت عبر حوار مع صحفية من بلدها، وتم تأكيدها في برنامج التلفزيون الأرجنتيني "Mananisima" والتي كشفت خلالها عن خيانتها لإيكاردي.

وقالت الصحفية التي أجرت مع واندا الحوار: "تحدثت مع واندا في وقت سابق وأخبرتني بكل التفاصيل، أكدت لي أنها كانت على علاقة مع كيتا بالدي، وقالت: نعم، كنت معه بعد عام من أزمة ماورو وقصة ماريا سواريز، كنت منفصلة حينها ولم أكن مضطرة لتبرير أي شيء لأي شخص".

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في ذلك الوقت، كان كيتا بالدي، المهاجم السنغالي، متزوجًا من العارضة الإيطالية سيمونا جواتييري، وأبًا لطفلين، وتُشير التقارير الصحفية إلى أن هذه العلاقة كانت سببًا في انفصال كيتا عن زوجته، وهو الأمر الذي أكدته سيمونا نفسها.

وأشارت واندا نارا إلى أنها كانت خلال فترة الانفصال امرأة حرة، ودخلت في علاقات أخرى لم يتم الإعلان عنها.

وأضافت: "لا أنكر أي شيء، ولا أحتاج إلى إخفاء أي شيء، نعم، كنت في علاقة مع كيتا، ولكنني أيضًا خرجت مع آخرين خلال تلك الفترة، ولكن لم يتم نشر شيء عنهم كما حدث مع كيتا".

المفاجأة الكبرى كانت الكشف عن أن العلاقة بين واندا وكيتا لم تكن مجرد مغامرة، بل كانت علاقة جدية استمرت لمدة عام، ووفقًا لما تم التصريح به في البرنامج: "لم يكونا مجرد عشيقين، بل كانا في علاقة رسمية بعد عام من الأزمة الكبيرة التي أثارتها قصة خيانة إيكاردي لواندا مع العارضة ماريا سواريز".