واندا نارا تتخذ قرارها بشأن الشرط الجزائي في عقد إيكاردي

كيف ستُحدد زوجة إيكاردي الشرط الجزائي في عقده مع الإنتر؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُحاول الإنتر جاهدًا غلق ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه أبرزهم ميلان شكرينيار وماورو إيكاردي.

وتستمر المفاوضات مع واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال إيكاردي منذ أشهر لكن مازال الطرفان بعيدين عن التوصل لاتفاق حول التفاصيل المالية للعقد الجديد، وهو ما قد يفتح الباب لرحيل اللاعب خاصة مع وجود عدد من الأندية المهتمة بخدماته وأبرزها ريال مدريد ويوفنتوس.

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وأشارت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن الإنتر يرغب بحذف الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب الحالي من العقد الجديد، لكن واندا اتخذت قراراها بهذا الشأن بالفعل.

حيث تربط زوجة ماكسي لوبيز السابقة قيمة الشرط الجزائي بالراتب الذي سيحصل عليه إيكاردي في عقده الجديد، إذ ستزداد قيمة الشرط الجزائي كلما ازدادت قيمة راتب المهاجم الأرجنتيني.

المهاجم صاحب الـ25 عامًا لعب 20 مباراة في السيري آ ودوري الأبطال مع النيرادزوري هذا الموسم، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع هدفين.