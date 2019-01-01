والكر: سعيد لأنني ساعدت الفريق ونريد مواصلة الهيمنة المحلية

مدافع مانشستر سيتي كان سبباً كبيراً في فوز فريقه ببطولة الكأس الخيرية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد كايل والكر لاعب مانشستر سيتي، أن فريقه يريد تكرار ما فعله الموسم الماضي، والسيطرة على البطولات المحلية، مشيراً إلى سعادته بما قدمه اليوم.

وساهم والكر في فوز فريقه ببطولة الكأس الخيرية، اليوم بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح، وتألق والكر ونجح في إبعاد فرصة خطيرة من على خط المرمى بطريقة رائعة في الوقت القاتل من الشوط الثاني.

وقال والكر في تصريحات عقبت اللقاء: "إنها البطولة الأولى، التي نحققها هذا الموسم، خير بداية للموسم، نتمنى تكرار ما فعلناه الموسم الماضي".

وواصل: "أنا سعيد لأنني ساعدت الفريق في هذه المباراة، أنا مدافع وقليل ما أسجل الأهداف".

وتابع: "هناك الكثير من الفرق، الممتازة في الدوري هذا الموسم، نأمل أن نواصل السيطرة وتحقيق البطولات".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يفتتح موسمه في الدوري الإنجليزي، يوم السبت القادم في الجولة الأولى من البطولة، أمام ويستهام.