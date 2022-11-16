والد هدف برشلونة يفجرها: سنزور ريال مدريد قريبًا!

والد هدف برشلونة يتحدث عن مستقبل نجله، ويؤكد زيارة ريال مدريد قريبًا.

كشف والد البرازيلي إندريك مهاجم نادي بالميراس البرازيلي عن تخطيط رحلة لزيارة نادي ريال مدريد الإسباني في نهاية نوفمبر الجاري.

إندريك يثير اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، لكن يبدو أن ريال مدريد قد اتخذ خطوات فعلية لحسم انضمام اللاعب إلى صفوفه.

دوجلاس فيليبي، والد إندريك، أدلى بتصريحات لصحيفة "UOL Esporte" البرازيلية للحديث عن مستقبل إندريك، ويبدو أن ريال مدريد هو الأقرب للتعاقد مع البرازيلي الشاب.

وأكد دوجلاس على زيارة منشآت ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وقال: "سنسافر إلى مدريد في نهاية الشهر الجاري".

وأضاف: "بعد تلك المحادثات، ريال مدريد سوف ينتظر ردنا ليرى ما إذا كان ينبغي عليهم القدوم وتقديم عرض إلى بالميراس".

إندريك، صاحب الستة عشر عامًا، أثار إعجاب جميع المراقبين بمستواه المذهل في خط الهجوم.