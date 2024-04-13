"لديه أجندة".. هالاند يحيي الصراع "المدفون" بين والده وأسطورة مانشستر يونايتد!

تسبب في اعتزاله!

يبدو أن الصراع المدفون بين ألفي هالاند (والد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي)، وروي كين أسطورة مانشستر يونايتد عاد إلى الواجهة مرة أخرى.

واشتبك هالاند الأب مع كين في مناسبات عدة قبل اعتزالهما كرة القدم، ففي عام 1997 تدخل هالاند (مع ليدز حينئذ) على كين بقوة، ما أدى إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

سعى كين للانتقام بعد 4 سنوات خلال ديربي مانشستر، وأصاب ساق هالاند بشدة، ما أدى في النهاية إلى تقاعده في الموسم التالي، واعترف كين في سيرته الذاتية بنواياه تجاه منافسه، وحصل على عقوبة إضافية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

خلال الأيام الأخيرة، يواصل كين الهجوم على إرلينج هالاند، فوصفه ذات مرة بأنه "لاعب درجة ثانية" عقب مواجهة آرسنال في البريميرليج.

لم يواجه ألفي هذه التصريحات بالصمت، وإنما رد في تصريح لـ"Viaplay Fotball": "خلفية كين وغيره من الخبراء معروفة، قد تكون لديهم أجندة مختلفة".

وختم: "الفريق يفوز، ولا يزال إرلينج هو الهداف، لذلك لا يمكن أن يكون الأمر بهذا السوء"، علمًا بأن المهاجم النرويجي سجل 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ليصل إلى 82 هدفًا في 90 مباراة مع السيتيزنز.