والد نيمار يرد على اتهامات باريس سان جيرمان بالتمرد

والد نيمار يؤكد أن غياب نجله عن تدريبات باريس سان جيرمان كان لسبب معلوم

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

رد والد نيمار على بيان باريس سان جيرمان الذي يتهم فيه النجم البرازيلي بالتمرد وعدم حضور التدريبات اليوم بدون عذر.

وكان نيمار قد غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان المقرر لها اليوم بدون إبداء سبب حسب ما قاله النادي الفرنسي في بيانه.

ولكن سرعان ما رد والد نيمار على اتهام نجله بالتمرد مؤكدًا أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأنه لن يعود إلى التدريبات قبل 15 يوليو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 8, 2019

وأضاف: "نيمار أبلغ الإدارة بموعد عودته مسبقًا، والبيان الذي أصدر اليوم غير مفهوم نظرًا لأن سبب غياب اللاعب معروف بالفعل من قبل النادي"

وانطلق معسكر التحضيرات الخاص بعدد من الأندية الأوروبية اليوم، كان أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ميسي يُهدَد بالإيقاف لعامين والاتحاد الأرجنتيني يهدِد بمقاطعة الكوبا

يذكر أن مصادر صحفية قد تحدثت عن رغبة نيمار في الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية والعودة إلى برشلونة.