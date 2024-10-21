"اشتقنا لرؤيتك في الملعب" .. والد نيمار يشعل رغبة نجله في العودة مع الهلال برسالة مؤثرة!

الجميع ينتظر ظهوره في مباراة العين الإماراتي..

تلقى نيمار جونيور، نجم فريق الكرة بنادي الهلال، رسالة تحفيزية من والده، نيمار دا سيلفا، قبل مواجهة العين الإماراتي، والتي ينتظر أن يتواجد فيها على مقاعد البدلاء، لأول مرة بعد غيابه سنة كاملة.

الهلال يحل ضيفًا على العين، حامل اللقب، على ملعب هزاع بن زايد، مساء اليوم، في الجولة الثالثة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما قرر البرتغالي جورج جيسوس، إرفاق نيمار المقيد في القائمة الآسيوية، برفقة بعثة الفريق إلى الإمارات.

ووجه والد نيمار، رسالة إلى نجله عبر منصة (إنستجرام)، قال فيها "بني، لقد افتقدنا رؤيتك في الميدان، مضت سنة بالفعل، ولكن حان الوقت لننسى ما مضي، الإصابات والألم والصعوبات، هذا الأمر انتهى، ومرة أخرى نحن على يقين بأن كل شيء سيمضي، عليك الآن أن تنظر إلى الأمام، إلى الأهداف القادمة في حياتك المهنية، وسنكون بجانبك في كل خطوة".

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وأضاف "عش كل مباراة بقوة واجعلنا نبتسم بسحرك على أرض الملعب، ملايين المشجعين حول العالم، الذين تابعوا كل لحظة في تعافيك، ويتوقون لرؤيتك تلعب مباراة جديدة، وتمرر تمريرة أخرى، وتسجل المزيد من الأهداف، ويحتفلون بك كما أنت وحدك من يعرف كيف".

وكان نيمار قد غاب عن الملاعب منذ أكتوبر 2023، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال مشاركته في مباراة البرازيل وأوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما يرتبط البرازيلي بعقد مع الهلال حتى الصيف المُقبل.