والد ناتشو يخرج عن صمته: ما حدث "غير عادل" ويحزنني!

ماذا قال والد القائد؟

تحدث تشيما فيرنانديز، والد نجم ريال مدريد (ناتشو)، عن الموسم المميز لنجله، والذي توّجه برفع كأس الليجا كقائد للميرنجي، لأول مرة في مسيرته.

وقال تشيما، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "يحزنني أن يصل الوضع إلى ما هو عليه الآن بشأن الذهاب مع إسبانيا إلى كأس أمم أوروبا، هو يستحق اللعب مع المنتخب منذ فترة طويلة".

وأضاف: "أعتقد أننا جميعا ندرك أن ناتشو كان عليه دائمًا إثبات (نفسه) أكثر من الآخرين، ما حدث معه غير عادل، لقد قدم موسما رائعا، لكن بسبب تصرفين سيئين قالوا إنه يمر بموسم سيئ".

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وتابع: "لقد سمعت من المعلقين أن ناتشو انتهى، وهذه الأيام سمعت أنه في أفضل لحظة في مسيرته، لا هذا ولا ذاك، إنهم يجعلون كل شيء للأفضل وللأسوأ بطريقة مبالغ بها".

وعن يوم تتويجه بلقب الدوري، علق: "لطالما حلمنا بتلك اللحظة التي عاشها ناتشو يوم الأحد، لقد أكد لي أنه كان أكثر توترًا لحظة وضع الشال على تمثال سيبيلس، من مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال، أن يكون قائد ريال مدريد هو حلم".