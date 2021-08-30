والد ميسي يكسر الصمت ويهاجم المتسبب في رحيله!

خورخي ميسي والد ليونيل ميسي يتحدث عن المتسبب في رحيله عن برشلونة ويؤكد أن لعبه لباريس ليس غريبًا.

أكد خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي أن نجله لا يعاني من أي مشاكل مع النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خورخي في مطار كتالونيا عند وصوله اليوم الإثنين، وأكد خلالها بالرغم من ذلك أن ميسي لديه مشكلة مع بعض الأشخاص الذين تسببوا في رحيله.

خورخي تطرق للحديث عن المباراة الأولى لليونيل بقميص باريس سان جيرمان، ومدى غرابة رؤيته بقميص غير ذلك الخاص ببرشلونة.

ما الذي قاله خورخي ميسي عند وصوله لبرشلونة عن وجود مشاكل مع النادي؟

ورد خورخي عند سؤاله عن إذا كان هو ونجله يعانيان من أي مشاكل مع برشلونة بعد رحيله عن صفوف النادي.

وقال والد النجم الأرجنتيني: "لا، ليس مع النادي، لكن مع أحد الأشخاص، وهذا كل ما سأقوله في ذلك الشأن".

ما الذي قاله والد ميسي عن ارتداء قميص باريس سان جيرمان؟

توجه الصحفي بسؤال آخر لخورخي، حيث سأله عن إذا ما كان ارتداء قميص غير ذلك الخاص ببرشلونة كان غريبًا بالنسبة له.

وجاءت الإجابة بالنفي من قبل والد ليونيل والذي قال: "لا، ارتداء قميص باريس لم يكن غريبًا، تلك هي الحياة".

ولعب ميسي في لقاء الأمس لمدة 24 دقيقة، لم يترك فيهم بصمة واضحة على النتيجة التي كانت تشير لتقدم باريس بهدفين نظيفين بالفعل وقت نزول.

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