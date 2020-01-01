من هو خورخي ميسي؟ والد الأسطورة ودينامو المفاوضات مع برشلونة

في هذا التقرير نستعرض سويًا كل المعلومات المتعلقة بخورخي ميسي، والد الأسطورة ليونيل والذي يلعب دورًا هامًا في مستقبل نجله في برشلونة بالفترة المقبلة.

لا صوت يعلو فوق ليونيل ميسي ومستقبله مع برشلونة، تظل هي القضية الأكثر رواجًا في العالم مذ أن أعلن البرغوث عزمه مغادرة البرسا بعد قرابة عشرين عامًا من التألق في كامب نو.

أحد أهم العوامل المؤثرة في قرار ميسي هو والده، خورخي، ذلك الشخص الذي منح العالم جوهرة كروية لا تعوض، والذي يُدير أعمال الليو حاليًا وكالعادة يسعى إلى جلب الأفضل لمسيرته.

انتشر اسم خورخي في الآونة الأخيرة خصوصًا بعد دخوله كممثل لليو في مفاوضات مع إدارة برشلونة ووسط ترقب مانشستر سيتي، النادي الأكثر سعيًا للحصول على توقيع الدولي الأرجنتيني.

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عقد ميسي في برشلونة ينتهي بنهاية الصيف المقبل، ويحق له وقتها الرحيل مجانًا، بينما الآن من يريد الظفر بصاحب الـ33 عامًا فعليه دفع 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي، وإن زعم اللاعب أن بمقدوره الرحيل مجانًا إن أراد.

في هذا التقرير نستعرض معكم كل ما يخص خورخي ميسي، والد الأسطورة الحية ليونيل.

من هو خورخي ميسي؟

خورخي هوراشيو ميسي، أرجنتيني يمتلك من العمر 62 عامًا، كان يعمل في منصب المدير لأحد مصانع الحديد في مدينة روزاريو الأرجنتينية، لديه أصول إسبانية وإيطالية تنحدر تحديدًا من مقاطعة كتالونيا وكذلك منطقة ماركي الأدرياتيكي شمال وسط إيطاليا.

تزوج خورخي ميسي من السيدة سيليا كوتشيتيني التي كانت تعمل في ورشة تصنيع مغناطيس، وأنجبا أربعة أطفال، ثالثهم كان المعجزة الكروية المطلقة، ليونيل.

ونظرًا لأصول خورخي التي تنحدر من مقاطعة كتالونيا، فكان يمتلك بعض الأقارب في الإقليم، وهناك وبعد بروز موهبة نجله الاستثنائية عندما لعب في نيوز أولد بويز وقبلها روزاريو تمكنوا من جلب فرصة المشاركة في تجارب بنادي برشلونة، ومن هنا بدأ كل شيء.

عام 2001، قرر خورخي الهجرة من الأرجنتين والعودة مجددًا إلى مسقط رأسه في كتالونيا بعد حصول نجله على عقد من برشلونة، وبالفعل قطن هو وأسرته بالقرب من ملعب كامب نو، والباقي معروف.

ما هو دور خورخي ميسي في أزمة رحيل ليونيل عن برشلونة؟

يتولى خورخي ميسي مسؤولية تمثيل نجله ليونيل على مختلف الأصعدة، بالتالي فهو المفوّض من قبل اللاعب للتفاوض مع إدارة برشلونة في شتى المناحي سواءً فيما يتعلق بعقوده أو مستقبله بشكلٍ عام.

مؤخرًا برز اسم خورخي بعدما أتى من الأرجنتين خصيصًا من أجل التفاوض مع إدارة جوسيب ماريا بارتوميو حول مستقبل نجله، ويتوقع أن يلعب دور الوسيط ومقرب وجهات النظر بين الطرفين.

قبل وصول خورخي إلى كتالونيا كانت كل التقارير تشير إلى فشل أي مساعٍ للبرسا في الإبقاء على ميسي، لكن بعد أول اجتماعات والده مع الإدارة، بدأت الأنباء تخرج عن احتمالية استمرار البرغوث لعام على الأقل ثم الرحيل بنهاية عقده.

يظل دور خورخي ربما هو الأهم، فهو من يمتلك أوراق اللعبة كاملةً، بمقدوره أن يُقنع نجله بما يشاء ويسعى لجلب أكبر منفعة مادية ممكنة له، وبالطبع فإنه دائم الاستغلال لورقة اهتمام مانشستر سيتي، في الوقت الذي يؤكد فيه على احترامه وتقديره للمسيرة الطويلة لابنه في كامب نو.

ربما أن خورخي هو محرك كل شيء، تمامًا كوالد نيمار مع برشلونة أيضًا وكيف نقله إلى باريس، ويمكن القول أنه إن تمكنت إدارة النادي من إقناع الوالد من الناحية المادية وطمأنته في هذا الصدد، فالكثير من الأشياء قد تتغير.

هل يؤيد خورخي ميسي رحيل ليونيل عن برشلونة أم لا؟

لا توجد إجابة مؤكدة على هذا التساؤل، لكن الأكيد أن كل ما يكترث به خورخي هو جلب أكبر منفعة مادية لنفسه ولولده، خصوصًا وأن عرض مانشستر سيتي المنتشر يمثل فرصة لا تعوض لجني أموال طائلة أكثر من التي يجنيها اللاعب حاليًا برشلونة.

بعض التقارير أشارت إلى خورخي كان هو المدبر الفعلي لفكرة استمرار ميسي لنهاية الموسم المقبل ثم الرحيل مجانًا، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الأموال التي سيتحصل عليها نجله سواءً من برشلونة أو من ناديه الجديد.

ليس هذا فحسب، فحصة خورخي في الصفقة حينها ستتضاعف وسيجني أموالًا أكبر، لذلك هو من يحاول حاليًا اللعب على حبل ضرورة إنهاء مسيرة نجله بالصورة المثالية بموسم أخير جيد في كامب نو.

في النهاية، خرج خورخي للصحافة وقال أن بقاء نجله خيار مطروح، ثم عاد وقال أنه لم يجب بأي شيء صراحةً، ليبقى موقفه هو وولده ضبابيًا إلى حد كبير.