والد محمد النني يرد رسميًا على انتقال لاعب آرسنال إلى دوري روشن السعودي

مصير محمد النني بعد العروض السعودية المغرية

SHAHID

بعد ساعات من الجدل بشأن اللاعب.. خرج ناصر، والد النجم المصري محمد النني، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي؛ للحديث عن مستقبل نجله.

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وحسب بعض التقارير، تلقى النني البالغ من العمر 31 سنة، عروضًا مغرية للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

وفي هذا السياق.. قال والد اللاعب في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس: "عقد النني مع آرسنال، مستمر حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي".

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واعترف ناصر النني، بتلقي النجم المصري الدولي، العديد من العروض داخل أوروبا وخارجها؛ للحصول على توقيعه؛ بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع العملاق الإنجليزي.

وأكد على أن نجله، سيناقش كافة هذه العروض؛ بعد نهاية مشواره مع منتخب مصر الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تستضيفها ساحل العاج في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير.

وشدد والد نجم آرسنال، على أن محمد النني لا يركز في أي شيء، خلال الوقت الحالي، سوى مشاركته مع منتخب بلاده، في البطولة القارية الكبرى.

SHAHID