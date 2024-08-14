دخل في مرحلة الخطر إثر شجار .. طعن والد لامين يامال بالسكين في برشلونة

كان يتنزه مع كلبه قبل أن يتم التربص به..

تلقى لامين يامال؛ لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، صدمة كبرى في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، بعد تعرض والده منير النصراوي للطعن، ونقله لأحد مستشفيات بادالونا (إحدى بلديات برشلونة).

بحسب صحيفة "لا فانجارديا" فإن النصراوي قد تلقى عدة طعنات في تمام الساعة 10:21 مساءًً في موقف سيارات بشارع فرانك مارشال في حي روكافوندا في بلدية ماتارو، نُقل على إثرها لمستشفى كان روتي في بادالونا.

ووفقًا لشبكة "ريليفو" فإن والد يامال قد وصل للمستشفى في حالة حرجة، قبل أن يسيطر الأطباء على الوضع، وتستقر حالته الصحية، لكنه لا يزال تحت المراقبة.

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وبالعودة لـ"لا فانجارديا" فقد أكدت أن الشرطة نجحت في أقل من ساعة من وقوع الحادث (11:00 مساءً تحديدًا) في القبض على عدة أشخاص، يُزعم أنهم مرتكبو عملية الطعن.

ورغم أنه من المبكر الحكم على أسباب الحادث إلا أن "لا فانجارديا" نجحت في الوصول لبعض شهود العيان، موضحة أن الحادث ربما وقع كرد فعل عن شجار سابق بين والد نجم برشلونة ومرتكبي الواقعة.

أما عن شهادة شهود العيان فقد أشاروا إلى أن النصراوي كان يتنزه رفقة كلبه في حي روكافوندا، ليقوم أحد قاطني الحي بتوبيخه وإلقاء المياة عليه من الشرفة، ومن هنا بدأ الشجار، ليتربص به بعد ذلك خصومه في ذاك الحادث ويقومون بطعنه غدرًا في ظهره بسكين.