"سيكون مقاتلًا عظيمًا" .. والد لاعب مانشستر سيتي يدعو جوارديولا لاحتراف رياضة عنيفة!

فودين أيضًا لديه البنية المثالية ليصبح بطلًا في هذه اللعبة

يرى البريطاني كرو ريك، بطل رياضة المواي تاي، أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لديه كل المواصفات ليكون مقاتلًا محترفًا في هذه الرياضة العنيفة.

كرو ريك، هو أيضًا والد لاعب مانشستر سيتي الصاعد ريكو لويس (19 عامًا) والذي تم تصعيده للمران مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويعتقد كرو الذي يمتلك صالة "فينيكس مواي تاي" الرياضية في مدينة مانشستر، أن بيب جوارديولا يتمتع بصفات "القاتل البارد" وأن فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، لديه البنية المثالية ليصبح بطلًا في هذه اللعبة القتالية.

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وقال كرو في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أريد تدريب بيب جوارديولا على قتال مواي تاي، فقط لأرى كيف يتفاعل مع التعليمات. الأمر لا يتعلق بالمهارة فقط".

وأضاف: "أنا متأكد من أن الكثير من الناس يرون أن الأنسب لهذه الرياضة داخل مانشستر سيتي هو المهاجم إرلينج هالاند، لكنني أود أن أرى ما يمكن أن يفعله بيب وفودين".

وأوضح كرو: "أعتقد أن جوارديولا سيكون قاتلًا باردًا ودقيقًا، وسيريد أن يفعل كل شيء بشكل صحيح. كل لكمة وركلة ستكون في مكانها الصحيح. سيكون بيب قويًا ودقيقًا ولن يستسلم".

وتابع: "كنت سعيدًا بأن ريكو ابني (لاعب المواي تاي السابق والذي لم يهزم في 30 قتالًا) غيّر ميوله الرياضية إلى كرة القدم. أنا سعيد حقًا لأنه لم يقاتل أبدًا بالمرفقين والركبتين، و أعتقد أن الملاكمة التايلاندية جهزته ليتدرب تحت قيادة بيب جوارديولا، حيث جعلته منضبطًا للغاية".

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن ريكو لويس لا يزال يتدرب مع والده ويلجأ إلى رياضة المواي تاي ليحافظ على لياقته خلال فترة ما قبل الموسم.