فيديو | أتت البشرى أخيرًا .. والد فهد المولد يظهر لكشف تطورات حالة اللاعب الصحية بعد شهر من الحادث

حالة حزن عاشها الشارع السعودي بعد الحادث المأساوي..

طمأن مساعد، والد النجم الدولي السعودي فهد المولد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، "الجميع" عن حالة نجله الصحية؛ بعد الحادث المأساوي الذي تعرض له في الأسابيع الماضية.

المولد تعرض لحادث مأساوي في الشهر الماضي، دخل على إثره في غيبوبة؛ وذلك بعدما سقط من شرفة منزله في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض؛ مع فتح تحقيقات من الجهات المختصة، لوجود شُبهة جنائية.

وظهر مساعد في مقطع فيديو مدته 46 ثانية فقط، مساء اليوم الإثنين؛ حيث قال له أحد الأشخاص: "الحمد لله على سلامة فهد أولًا.. المولد حالته طيبة يا أبو فهد".

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ورد والد فهد المولد على حديث الشخص الذي ظهر معه في مقطع الفيديو، مؤكدًا على تحسن حالة النجم الدولي البالغ من العمر 30 سنة؛ بقوله: "الحمد لله يارب".

وطالب والد المولد والشخص الذي ظهر معه في مقطع الفيديو، "الجميع" بالدعاء للاعب وعدم نسيانه أبدًا؛ حتى يتمم الله عز وجل شفائه.

جدير بالذكر أن المولد بدأ مسيرته الكروية مع نادي الاتحاد، حيث مثّل الفريق الأول في الفترة من 2011 إلى 2022 - تخللها إعارة إلى ليفانتي الإسباني -، قبل الانتقال إلى الشباب.