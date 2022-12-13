والده: هالاند يمكنه الاستمرار مع مانشستر سيتي لـ15 عامًا ولكن..!

والد إرلينج هالاند يكشف مخططات المهاجم النرويجي لمسيرته.

خرج آلف إنجه والد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بتصريح مثير للاهتمام يكشف نوايا نجله فيما يخص مستقبله.

هالاند كان النجم الأول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تمكن من تسجيل 23 هدفًا في 18 مباراة فقط خاضها بقميص مانشستر سيتي في كافة البطولات.

آلف إنجه هالاند تحدث مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة عن نوايا نجله بشأن مستقبله، حيث كشف أنه من الممكن أن يستمر مع مانشستر سيتي لمدة 15 عامًا، قبل أن يثير الجدل.

وقال: "إرلينج يمكن أن يستمر مع مانشستر سيتي لمدة 15 عامًا، لأنه سعيد للغاية، ونحن نتحدث عن أحد الأندية الضخمة".

وأضاف: "لكن انطباعي هو أنه يريد إظهار أنه قادر على الفوز في أي بطولة كبرى أخرى، لقد كان في ألمانيا لمدة عامين ونصف، ومن الممكن

أن يقوم بأمر مماثل في المستقبل، بأن يظل في الدوري الإنجليزي لمدة ثلاث سنوات ثم الذهاب إلى إيطاليا أو إسبانيا أو فرنسا".

واختتم والد هالاند: "لا يوجد شيء مؤكد عن ذلك، لكن تلك احتمالية لأن هالاند قادر على أن يكون فائزًا في أي فريق يلعب معه".

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ويستعد المهاجم النرويجي للعودة من جديد إلى الأضواء مع اقتراب نهاية توقف كأس العالم 2022، حيث من المرجح أن يلعب مع مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين يوم 22 ديسمبر الجاري، قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي بعد ستة أيام.