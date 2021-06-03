والده: دموع جوارديولا عن أجويرو كاذبة، لا يريد نجلي

أين الحقيقة؟

هاجم والد لاعب مانشستر سيتي السابق وبرشلونة الحالي سيرخيو أجويرو مدرب الفريق الإنجليزي بيب جوارديولا ويصف دموعه بعد رحيل الأرجنتيني عن ناديه بالكاذبة.

وشوهد مدرب سيتي باكياً بقوة أثناء مديحه للنجم الأرجنتيني في أحد اللقاءات التلفازية عقب اللقاء الختامي للموسم في إنجلترا.

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وقال والد أجويرو مع "مانشستر إيفنج نيوز": "لا أصدق دموعه، بالنسبة لي هو لم يكن يريد سيرخيو من الأساس، دائماً أراد أن يكون هو الشخص الأساسي".

وأكمل: "لا أصدق جوارديولا، لم يرد حتى تحقيق دوري الأبطال، يريد فقط أن يكون البطل في أي فريق يدربه".

واستمر والد الأرجنتيني في هجومه: "يقول إن أجويرو لا يمكن تعويضه ولكنه تركه يرحل عن فريقه، هو مدرب عظيم ولكن معه الأمور تتغير كثيراً، لا تعرف إذا كنت ستلعب أم لا".

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وواصل: "هناك من قال لأجويرو إن عليك البحث عن فرص أخرى، جدد عقده وبقى مع الفريق، ولكن هذه المرة أصبح الأمر مستحيلاً عن المرة الأخيرة".

يذكر أن أجويرو انضم لصفوف برشلونة في الأيام الماضية بصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع سيتي.