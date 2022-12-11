والدته السبب؟ هندرسون يكشف سبب خوف آرنولد من رسم وشم الأبطال!

آرنولد تراجع في اللحظات الأخيرة

كشف جوردان هندرسون عن السبب الحقيقي وراء عدم وضع زميله ترنت ألكساندر آرنولد لوشم يخلد ذكرى الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

وكان الريدز قد استطاع أن يحسم اللقب القاري الأغلى يوم 1 يونيو من عام 2019 على ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد الفوز على توتنهام بنتيجة 2-0.

وأوضح قائد ليفربول في حديثه مع صحيفة "دايلي ميل" أن زميله آرنولد قد اقترح وضع وشم يخلد هذا الانتصار التاريخي، ووافق هندرسون على ذلك، لكن الظهير الأيمن قد تراجع في آخر اللحظات بسبب والدته.

حيث قال جوردان: "بعد الفوز قال ترنت: دعونا نحصل على وشوم، يجب أن نوشم الكأس على أرجلنا، ثم وافقت لأن آرنولد كان مصممًا بنسبة 100% على فعل ذلك".

وعندما حصل الثنائي على موعد بالفعل، ذهب هندرسون إلى منزل شريكه لاصطحابه، وعن ذلك أوضح: "خرج آرنولد وبدا محرجًا بعض الشيء ثم قال لي: لا يمكنني الذهاب لأن والدتي تقول إنها لن تسمح لي بذلك".

وبالتالي وضع هندرسون وشم بطولة دوري أبطال أوروبا لوحده، أما عن آرنولد، صاحب الفكرة، فقد تراجع بسبب قرار والدته التي رفضت ذلك.