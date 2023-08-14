"والدتك مكانها القبر" .. جمهور إيفرتون يهاجم نجمه والنادي يرد!

إيفرتون يدعم مهاجمه الفرنسي بعد الهجوم عليه بعد مباراة الفريق أمام إيفرتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

وجه نادي إيفرتون رسالة دعم شديدة اللهجة إلى مهاجمه الفرنسي نيل موباي، بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له عبر شبكات التواصل الاجتماعي عقب خسارة "التوفيز" أمام فولهام بهدف دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

فولهام حل ضيفًا على ملعب "جوديسون بارك" معقل إيفرتون في الجولة الافتتاحية لمنافسات موسم 23-24 من الدوري الإنجليزي، وتمكن من العودة بانتصار ثمين، في مباراة شهدت إضاعة موباي أكثر من فرصة سانحة للتسجيل.

وبعد المباراة نشر موباي رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي: "أشعر بالحزن على النتيجة، حاولنا أقصى ما في وسعنا، لكن ذلك لم يكن كافيًا".

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ليرد أحد المشجعين على رسالة المهاجم الفرنسي: "أهلًا، أتمنى أن تصبح والدتك في القبر"، لينشر موباي الرسالة مع تعليق: "ذلك ما أحصل عليه إذا لم أسجل، لا يجب أن يتعرض أحد لمثل لذلك".

ومن جانبه قرر "التوفيز" توجيه رسالة دعم إلى موباي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "يدين نادي إيفرتون جميع أشكال الإساءة الشخصية الموجهة للاعبينا وعائلاتهم أو أي من موظفي النادي على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "نحن نقف بحزم ضد مثل هذا السلوك ونحقق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي استهدفت نيل موباي".

واختتم البيان: "كما نشجع أي شخص يستخدم هذه المنصات للإبلاغ عن أي إساءة من هذا القبيل وإدانتها وتسليط الضوء عليها لمنصات التواصل الاجتماعي التي تظهر عليها، لا مكان للتمييز والكراهية في لعبتنا".