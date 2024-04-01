والدة نجمة آرسنال تروي تفاصيل ساعات الرعب بعد فقدانها الوعي في الملعب!

تفاصيل ساعات الرعب في حياة نجمة آرسنال...

بالرغم من فوز آرسنال، ببطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي للسيدات، على حساب تشيلسي بهدف نظيف، إلا أن المباراة النهائية شهدت لحظات من الرعب بعد الإصابة المروعة لنجمة الجانرز.

وأثناء المباراة سقطت فريدا مانوم، لاعبة آرسنال على الأرض وتدخل الطاقم الطبي بسرعة لمحاولة اسعافها وسط ذهول ودهشة كل من في الملعب، قبل أن يتم نقل اللاعب صاحبة الـ 24 عامًا خارج الملعب على نقالة.

وكشفت شبكة "بي بي سي" سبورت في تقريرها، أن مانوم لم تكن بحاجة للذهاب إلى المستشفى، وعادت إلى شمال لندن مع فريقها، وفي بيان رسمي أكد آرسنال، أن اللاعبة حالتها مستقرة وجيدة، ولكن الطاقم الطبي سوف يستمر في متابعتها وملاحظة حالتها.

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وقالت والدة فريدا، في تصريحات لوسائل الإعلام النرويجية عن حالة اللاعبة: "لقد كان كابوسًا، كنا نتابع الأمر عبر شاشة التلفاز، دون معرفة ما يحدث ولكن لحسن الحظ تلقينا تحديثات من إحدى صديقتها في الملعب، حالتها الآن جيدة وسيتابعها الطاقم الطبي".

ومن جانبه قال جوناس إيديفال، المدير الفني لنادي آرسنال، عقب المباراة في تصريحات صحفية: "بعد المباراة لم نهتم بالفوز أو الاحتفالات، كنا نهتم بحالة فريدا هذا هو الأهم".