والدة مبابي: لو أستطيع سأجعل راتبه عشرة مليارات!

راتب مبابي يصل إلى 10 مليار يورو...

أصبح كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان أحد أعلى اللاعب أجرًا عندما رفض العرض المقدم من ريال مدريد في عام 2022، ومدد عقده مع باريس سان جيرمان مقابل 72 مليون يورو.

ومن جانبها كشفت فايزة العماري، والدة كيليان مبابي، ووكيلة اعماله أنهم طلبوا الحصول على أعلى راتب ممكن من الفريق الباريسي.

وقالت العماري في تصريحات لصحيفة " Envoye Special" عن راتب مبابي: "ليس هناك خجل، لو كان بإمكاننا الحصول على 10 مليارات يورو، لكنا أخذناها النظام هو الذي يتطلب ذلك".

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وأصبح مستقبل كيليان مبابي، صاحب الـ 25 عامًا، موضع تكهنات مرة أخرى بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق الباريسي، لينتهي العقد بنهاية الموسم الحالي، ويعود الارتباط بريال مدريد مرة أخرى.

وارتبط النجم الفرنسي بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد، في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي، ولكن خرجت مصادر مقربة من مبابي نفت التوصل إلى أي اتفاق مع الميرينجي.

وفي الوقت ذاته أبدى ليفربول اهتمامه بضم اللاعب، وتعمل إدارة باريس سان جيرمان، على اقناع اللاعب بتمديد عقده والاستمرار لفترة جديدة داخل حديقة الأمراء.