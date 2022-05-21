رسميًا .. نهاية مسلسل مبابي بإعلان التجديد لباريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.

جاء هذا الإعلان عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، بمقطع فيديو للنجم الفرنسي.

الفيديو ظهر فيه مبابي وهو يعطي ظهره للجماهير في ملعب الفريق، ثم يلتف ويؤكد استمراره مع النادي العاصمي.

ماذا قال كيليان مبابي عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان؟

وقال مبابي في تصريحات أدلى بها وهو في وسط ملعب بارك دي برينس بجوار ناصر الخليفي رئيس النادي: " أنا سعيد للغاية لأنني سأستمر في مغامرتي بالاستمرار هنا في فرنسا وفي مدينتي وبيتي".

وأضاف: "أتمنى أن أستمر في القيام بما أحبه، وأن ألعب الكرة وأحصل على أكبر قدر ممكن من الألقاب، شكرًا لكم ذلك الاستقبال".

ماذا قال ناصر الخليفي عن تجديد عقد كيليان مبابي؟

أما رئيس النادي فقد قال: "لدي بعض الأخبار الرائعة لكم، كيليان مبابي سيستمر حتى 2025، نحن نؤمن بمشروعنا بوجوده منذ اليوم الأول الذي جاء فيه، سيستمر معنا وسيكتب تاريخًا عظيمًا في باريس سان جيرمان".

📽️ مبابي يواصل المشوار مع بـاريس سـان جـيرمـان حتى 2025 ✅🇫🇷#الدوري_الفرنسي #مبابي pic.twitter.com/5Y8CadH12h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 21, 2022

جدير بالذكر أن اللاعب ارتبط طوال السنوات الماضية بريال مدريد قبل أن يقرر أخيرًا أن يستكمل رحلته في العاصمة الفرنسي.