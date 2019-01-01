والدة مبابي تُقربه من ريال مدريد

هل يرحل عن باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن والدة كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قد تواصلت مع مسؤولي ريال مدريد من أجل أن ينتقل ابنها إلى الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الكثير من الأنباء كانت قد تداولت اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي الصيف المنقضي، غير أن إدارة البي آس جي أكدت مرارًا وتكرارًا تمسكها ببقاء الموهبة الفرنسية الكبرى داخل صفوفها.

غير أن الجديد بحسب صحيفة "سبورت" هو تواصل والدة مبابي والتي في نفس الوقت وكيلة أعماله، مع إدارة فلورنتينو بيريز كما أنها أخبرت الإدارة بأن ابنها لن يوقع عقدًا جديدًا مع فريق العاصمة الفرنسية، مما يفتح الباب لرحيله إلى السانتياجو برنابيو.

بشكل عام فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لا يزال يمتلك عامين ونصف في عقده رفقة باريس، وبحسب المقربين من الدوائر الفرنسية فإن رحيل مبابي قد يتم نظير ما يصل إلى 350 مليون يورو.

بيريز يُعد واحدًا من أبرز المعجبين بمبابي وقد ألمح في كثير من الأوقات بأنه يُريد أن يجلب صفقة تغير التاريخ كما كان الحال مع كريستيانو رونالدو، إلى صفوف ريال مدريد في الفترة القادمة.

في الوقت نفسه فإن اللاعب يُدرك أن فرصة ستزيد في الحصول على الكرة الذهبية وكسب نجومية أكبر وصناعة تاريخ كبير مع التتويج ببطولات عملاقة حال الانضمام إلى الريال، إلى جانب المحفز الأكبر بوجود زين الدين زيدان على رأس الإدارة الفنية للعملاق المدريدي.

يذكر أن مبابي وعلى الرغم مما تعرض له من إصابات هذا الموسم لكنه سجل تسعة أهداف خلال 11 مباراة في الدوري الفرنسي، والذي تتصدره كتيبة المدرب توماس توخيل بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.