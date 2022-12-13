والدة ليساندرو بعد مقابلة ميسي: حققت الحلم الأصعب في حياتي

علي سمير
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Lisandro Martinez & Lionel MessiGetty
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حالة من السعادة لدى والدة مدافع مانشستر يونايتد

قام ليساندرو مارتينيز مدافع منتخب الأرجنتين، بإحضار والدته سيلفينا من أجل مقابلة زميله ليونيل ميسي في معسكر الفريق للمشاركة بكأس العالم.

نجم مانشستر يونايتد يمر بفترة مميزة خلال هذا الموسم بعد انتقاله إلى الشياطين الحمر، ليصبح من العناصر الرئيسية بتشكيل المدرب ليونيل سكالوني في المونديال.

ومن جانبها تواجدت والدة اللاعب في معسكر الأرجنتين، من أجل الحصول على فرصة الالتقاء بميسي كأحد أهم أساطير اللعبة على مدار التاريخ.

وقالت في تعليق على الصورة التي نشرتها على حسابها بموقع "إنستجرام":"حلم لم أكن أتخيل أبدًا أنني سأحققه، مع الأفضل في العالم، شكرًا لك سيد كرة القدم".

جدير بالذكر أن الأرجنتين تأهلت بشكل دراماتيكي إلى نصف نهائي كأس العالم على حساب هولندا، لتقع في مواجهة صعبة أمام كرواتيا التي صعدت على حساب البرازيل.

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  • 74356فرنسا، 2018
  • 53500ألمانيا، 2014
  • 101339إسبانيا، 2010
  • 36703إيطاليا، 2006
265898 الأصوات
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