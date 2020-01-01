والدة زانيولو: إنه ما زال يحلم باليورو

تصريحات مؤثرة لوالدة نيكولو زانيولو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

تحدثت والدة متوسط الميدان الإيطالي ونجم نادي روما نيكولو زانيولو عن الحالة النفسية لنجلها بعد التأكد من إسابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب زانيولو في كرة مشتركة خلال مباراة أمس التي جمعت بين فريقه روما ومتصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين لهدف.

وحول ذلك، وجهت السيدة فرانشيسكا كوستا الشكر إلى جميع من دعموا نجلها بعد تعرضه للإصابة مؤكدة أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا بسبب ذلك الدعم.

وقالت: "إنه شعور جيد يخفف من وقع الألم أن تحظى بدعم كل هؤلاء، نيكولو ما زال يحلم باليورو ويفكر في اللحاق به وهذا جيد جدًا ليعطيه الحماس"

وأضافت: "إنه في حال أفضل الآن، يضحك ويمزح، هو عاد نفسه مرة أخرى بعدما مر بليلة سيئة للغاية أمس، ولكنه اليوم أمسك هاتفه وقال لي انظري من اتصل بي، لقد قالها وهو يبتسم"

وتابعت: "لقد حظي بدعم كل زملائه في روما وكذلك عدد كبير من الجماهير هنا، بالإضافة إلى أنه تلقى رسائل من لوكا مودريتش وماريو بالوتيلي وليوناردو بونوتشي، وزاره فلورينزي مساء أمس في بيته"

وأدرفت: "لقد نصحه فلورينزي ببعض الأشياء التي كان قد عانى منها من قبل حين تعرض للإصابة ذاتها وأكد له أنه يستطيع أن يعود أقوى"

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يذكر أن نيكولو زانيولو ما زال يمتلك فرصة ضئيلة للحاق بكأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل، وهو الأمل الذي سيتمسك به اللاعب حتى النهاية.