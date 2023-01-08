والدة بيلينجهام تنقذ رحلته مع بوروسيا دورتموند!

كاد اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام أن يقع في موقف غاية في السخافة رفقة فريقه بوروسيا دورتموند عندما كان الفريق متوجهًا لمعسكره في إسبانيا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب انتظر في مطار دورتموند لفترة بسبب عدم إيجاد جواز سفره.
وكاد بيلينجهام أن يتأخر على موعد الطائرة الخاصة بالفريق الذي يتجه نحو مدينة ماربيلا الإسبانية لخوض معسكر في أجواء دافئة استعدادًا لعودة المباريات.
اتصل اللاعب بوالدته على الفور وسألها عن جواز سفره وجاءت به السيدة إلى المطار وأنقذت الموقف وسافر اللاعب مع الفريق.
جدير بالذكر أن عدة أندية مهتمة بضم اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا على رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد.
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