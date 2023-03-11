والدة ألفيش: الكلب لا ينسى من أطعمه .. ومؤمنة بالنصر

يبدو أن للبرازيلي أم قوية حقًا!

خرجت لوسيا ألفيش والدة النجم البرازيلي دانييل ألفيش للدفاع عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث نشرت مجموعة من اليوميات على "إنستجرام"، تخص نجلها.

وكتبت لوسيا: "الذين جمعهم الرب لا يستطيع أحد أن يفرقهم، نحن نحبك إلى الأبدية وما بعد ذلك، أنا أحب عائلتي إلى الأبد".

وأضافت: "لو قمت بإطعام كلب لمدة ثلاثة أيام سيتذكر ذلك لمدة 30 عامًا، ولو أطعمت انسانًا لـ 30 عامًا سينسى بعد ثلاثة أيام".

وأكملت: "أعلم أن ابتسامتي أزعجتهم كثيرًا لأن ذلك القاضي أخذها مني منذ 40 يومًا لكن إيماني بالرب يجعلني قوية ومؤمنة بالنصر".

جدير بالذكر أن ألفيش يمضي الأسابيع الأخيرة في السجن بعد أن اتهمته سيدة بالاعتداء عليها في ملهى ليلي في برشلونة.