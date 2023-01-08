واقعة غريبة .. نجم الأرجنتين يطلب من لاعبه إضاعة ركلة جزاء!

موقف غريب بطله أسطورة الأرجنتين ونجم ريال مدريد السابق!

حدث موقف غير مسبوق في تدريب نادي راسينج الأرجنتيني بينما كان يلعب مباراة ودية قصيرة مدتها 50 دقيقة ضد نادي كولو كولو التشيلي.

ويرجع ذلك إلى القرار الغريب لفرناندو جاجو المدير الفني لنادي راسينج عندما طلب من إدوين كاردونا إضاعة ركلة جزاء.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية حدث كل ذلك بسبب خطأ مريب حسبه حكم المباراة على جناح نادي كولو كولو، وجاء صوت صراخ من على مقاعد البدلاء من قبل المدرب فرناندو جاجو في وجه المهاجم الكولومبي إدوين كاردونا لتسديد ركلة الجزاء في يد حارس المرمى.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن الأكثر إثارة للفضول في الأمر هو أنه بعد التصدي للكرة، شن حارس مرمى كولو كولو هجمة مرتدة مما تسبب في غضب لاعبي راسينج.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، والجدير بالذكر أن إدوين كاردونا هو صاحب هدف راسينج.