واقعة غريبة .. مدرب يستبعد لاعبه بسبب صلاة الجمعة في الجزائر!

الأمر أثار ضجة كبيرة في الإعلام الجزائري والتونسي

شهد الدوري الجزائري حادثة غريبة تمثلت في استبعاد لاعب من التشكيل الأساسي لفريقه خلال إحدى المباريات الأسبوع الماضي بسبب أدائه صلاة الجمعة في الجامع بدلًا من فندق الإقامة.

الحادثة تتعلق باللاعب فريد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر الذي رفض طلب المدرب فوزي البنزرتي أداء صلاة الجمعة في فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة الساورة في الدوري الجزائري، فما كان من المدرب إلا استبعاده من التشكيل الأساسي، وذلك حسبما أشار سيف نوادرية الصحفي في جريدة "الهدّاف" الجزائرية عبر حسابه على تويتر.

وقد أثارت الحادثة غضب واستياء الجمهور الجزائري الذي دعم اللاعب وسانده خاصة أن موعد صلاة الجمعة كان قبل إقامة المباراة بعدة ساعات.

المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي كانت قد انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين، والذي رفع رصيد مولودية الجزائر للنقطة الـ26 بفارق 11 نقطة عن شباب رياضي بلوزداد في الصدارة، فيما يتواجد شبيبة الساورة في المركز الخامس بـ25 نقطة.

المدرب التونسي المخضرم كشف كواليس قراره بقوله لصحيفة القاهرة الإخبارية "الفريق كان في معسكر مغلق يوم الجمعة الماضي استعدادًا لمواجهة شبيبة الساورة، والفريق التزم بأداء صلاة الجمعة في فندق الإقامة، باستثناء الحارس فريد شعال والذي غادر مقر إقامة البعثة بدون إذن لأداء صلاة الجمعة في مسجد بالخارج".

أضاف "اجتمعت باللاعبين عقب صلاة الجمعة لإلقاء محاضرة ولم يكن الحارس موجودًا، ونظرًا لضيق الوقت قررت استبعاده من التشكيل الأساسي".

يُشار إلى أن حارس المرمى صاحب الـ28 عامًا كان جزءًا من منتخب الخُضر الذي شارك في كأس أمم إفريقيا للمحليين التي أقيمت في الجزائر الشهر الماضي وانتهت بتتويج السنغال على حساب أصحاب الأرض بعد فوزهم في النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.