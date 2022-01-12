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فرنسا

على طريقة سيكازوي .. مباراة تونس تنتهي بالتعادل في فرنسا!

هيثم محمد
8:54 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
Antoine Griezmann France Tunisia World Cup 2022
الفرنسيون ظنوا أنهم نجحوا في الهروب بنقطة

حدثت واقعة غريبة في النقل التلفازي الفرنسي عقب انقطاعه وإنهاء نقل مباراة فرنسا ضد تونس بعد تسجيل أنطوان جريزمان هدفاً لم يقع احتسابه.

اللقاء انتهى بفوز تونس بهدف نظيف، ولكن في الدقائق الأخيرة سجل أنطوان جريزمان هدفاً، ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو وتم عدم احتسابه بداعي التسلل.

ووقعت قناة "TF1"، الناقل الرسمي للمونديال في فرنسا بالمحظور، إذ ظنت أن الهدف تم احتسابه والمباراة انتهت بعد ذلك مباشرة.

وقطعت القناة البث التلفازي وذهبت إلى فاصل إعلاني، مما جعل الكثيرون ممن اعتمدوا على القناة يظنون أن اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي.

الكثيرون ابدوا دهشتهم من الواقعة على شبكات التواصل، وهاجم البعض القناة بسبب عدم الاحترافية وضياع فرصة مشاهدة وقائع إلغاء الهدف.

بينما سخر البعض وشبهوا الموقف بالحكم الزامبي الشهير جاني سيكازوي وقراره بإنهاء لقاء تونس ومالي مبكراً بأمم إفريقيا الأخيرة.

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