واقعة غريبة في الدوري الإسباني .. إيقاف لاعب بعد طرده بستة أشهر!

سيرجيو كناليس قائد ريال بيتيس تعرض للإيقاف بعد 6 أشهر على طرده..

تلقى سيرجيو كناليس نجم وسط نادي ريال بيتيس عقوبة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإيقاف لمدة أربع مباريات بعدما تلقى الطرد الأول في مسيرته قبل ستة أشهر بعد أزمة مع الحكم ماتيو لاهوز خلال مباراة أتلتيكو مدريد يوم 19 أكتوبر 2022.

كناليس تعرض للطرد في غضون 13 ثانية فقط خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، بعد حصوله على إنذارين، وتم الكشف عن أن أول بطاقة صفراء، حسب تقرير ماتيو لاهوز، كانت لإبداء الملاحظات، بينما جاءت الثانية بعد أن رد كناليس على تعليقات الحكم بعد تحذير لاهوز له من التحدث أكثر.

ومع ذلك، فإن التعليقات التي أدلى بها كناليس بعد المباراة هي التي أوقعت لاعب خط وسط بيتيس في مأزق.

وزعم الدولي الإسباني أن قرار لاهوز كان "مع سبق الإصرار"، بعد أن ادعى أن الحكم تجنب الحديث معه تمامًا على الرغم من كونه قائد فريقه في تلك المباراة.

وبالنظر إلى البيئة الحالية المحيطة بالفساد المزعوم لبرشلونة مع الحكام، فإن تصريحات كاناليس لم تمر دون عقاب، حيث تم إيقاف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أربع مباريات من الدوري الإسباني يوم الأربعاء.

ونتيجة للإيقاف، سيغيب كناليس عن مباريات بيتيس الحاسمة ضد أتلتيكو مدريد، وقادش، وإسبانيول، وأوساسونا، وهي ضربة قوية لفريق المدرب مانويل بيليجريني حيث يبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.