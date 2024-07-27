واقعة "الجوارب الحمراء" تحرج إدارة اتحاد جدة في إسبانيا

إعلان النادي الإسباني كشف التفاصيل

شهدت مباراة فريق الاتحاد السعودي ومضيفه إشبيلية الإسباني الودية، التي جمعتهما أمس الجمعة، واقعة غريبة ونادرة الحدوث.

وفاز إشبيلية على الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات كأس أنطونيو بويرتا، خلال معسكر العميد في إسبانيا، استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

وكان الحساب الرسمي لنادي إشبيلية قد نشر إشعارًا لجماهيره عبر منصة "X" (تويتر سابقًا)، قبل المباراة بدقائق، أعلن خلاله أنه سيخوض المباراة بالجوارب الحمراء، لأن الاتحاد ليس لديه جوارب بديلة.

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واستفزت هذه اللقطة الجماهير السعودية، حيث ألقت باللوم على الجهاز الإداري لفريق الاتحاد الذي لم يوفر الأطقم البديلة كاملة للفريق خلال معسكر طويل في إسبانيا.

وشهدت المباراة ركلة جزاء مهدرة حصل عليها الاتحاد في الشوط الأول، وسددها كريم بنزيما خارج إطار مرمى إشبيلية، قبل أن يحصل النادي الإسباني على ركلة مماثلة، نفذها الأرجنتيني أوكامبوس بنجاح.

يذكر أن بعثة فريق اتحاد جدة غادرت معسكر إسبانيا الذي استمر لمدة أسبوع، وتوجهت إلى البرتغال صباح اليوم السبت، لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.