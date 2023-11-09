وافق على كل شيء .. تفاصيل المحاولة الفاشلة لبرشلونة لضم جناح ريال مدريد

نجم ريال مدريد كان قريبًا من برشلونة في فترة شبابه...

كان برشلونة، قريبًا من التعاقد مع براهيم دياز، لاعب ريال مدريد الحالي، في وقت سابق ولكن عرضًا ماليًا كبيرًا أفسد الصفقة على الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة، كان يستهدف التعاقد مع أبرز نجوم الكرة الأوروبية الشباب، وكان من بين أولئك النجوم براهيم دياز، لاعب مالاجا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، اتفق مع والد دياز صاحب الـ 12 عامًا في ذلك الوقت، خاصة وأن اللاعب كان هدفًا للفريق الكتالوني قبل ذلك بسنوات.

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وأكدت الصحيفة على أن إدارة برشلونة، متمثلة في ألبرت بويج توصلت إلى اتفاق مع والد اللاعب، وأبدى دياز سعادته باقترابه من التعاقد مع برشلونة، حتى تدخل مالك نادي مالاجا وقدم عرضًا كبيرًا لضمان استمرار دياز مع الفريق.

وأكمل دياز مشواره في مالجا، ثم انضم إلى فريق الشباب في مانشستر سيتي في عام 2014، وتدرج معه في المراحل السنية المختلفة، حتى وصل للفريق الأول ومنه إلى ريال مدريد في صيف 2019.